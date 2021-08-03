Kyivstoner стане батьком вперше: дивимося фото пари

Kyivstoner вперше показав свою дівчину і повідомив, що стане батьком / Фото: instagram.com/kyivstoner/
У шоу-бізнесі бебі-бум триває. Вчора MamaRika і Сергій Середа стали батьками вперше , а тепер до поповнення готується репер Кyivstoner (Альберт Васильєв). Музикант вперше в Instagram показав свою кохану Аліну і поділився радісною новиною.
Майбутні батьки поклали руки на живіт, тим самим підкресливши, цікаве становище. При цьому на безіменному пальці правої руки дівчини помітно каблучка з великим діамантом.
Kyivstoner повідомив, що стане батьком / Фото: instagram.com/kyivstoner/
У коментарях майбутніх батьків стали вітати зі швидким поповненням.
- "Аааа круто !!! Альберт лучший !!!"
- "Красива пара"
- "Вітаю! Щастя вам!"
Що відомо про нову дівчину Kyivstoner
Обраницею Kyivstoner стала 24-річна Аліна. За освітою дівчина акторка, але після закінчення навчання працювала в ресторанній сфері.
Як розповіла дівчина у себе в InstaStories , з Альбертом вони познайомилися на дні народження спільної подруги. Скільки пара разом Аліна не стала говорити. Не захотіла дівчина розповідати і про те, на якому терміні вона знаходиться. Відомо тільки, що пара чекає сина.
Як зірки повідомляли своїм коханим про вагітність – дивіться в сюжеті:
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