Леся Нікітюк підтримала Джастіна Бібера та запросила його на лікування в Україну

Леся Нікітюк підтримала Джастіна Бібера, у якого виявили синдром Рамсея-Ханта

Звістка про те, що Джастін Бібер серйозно хворий і в нього паралізувало половину обличчя схвилювало шанувальників співака по всьому світу. Українська телеведуча Леся Нікітюк також вирішила висловити свою підтримку канадському артисту.

У своїх Instastories телеведуча розповіла про недугу співака і побажала Джастіну якнайшвидшого одужання.

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Скріншот – instagram.com/lesia_nikituk

На публікацію Нікітюк відповіли її передплатники, які також стикалися із синдромом Рамсея-Ханта. Так фоловери розповіли, що з такими ускладненнями добре справляються українські фахівці. Телеведуча не стала зволікати та запросила Бібера приїхати до України на лікування.

Скріншот – instagram.com/lesia_nikituk

Українські лікарі – одні з найкращих! У них є досвід у лікуванні та повного відновлення після паралічу за допомогою акупунктури. Українська лікарня пропонує свої послуги. Тут є реальний шанс вилікувати вас. Не бійтеся, довіртеся, вони допоможуть вам організувати лікування, – звернулася до Джастіна Леся Нікітюк.

Поки Бібер не відповів на запрошення української телеведучої, але подякував за підтримку своїх фанатів та попросив їх молитися за його здоров'я.

Мені стає все важче їсти, що дуже засмучує, будь ласка, моліться за мене, – написав Бібер у Instagram.

Скріншот – instagram.com/justinbieber

Раніше Леся Нікітюк "виправдалася" за накачені ботоксом губи під час війни.