Леся Нікітюк висміяла російських блогерів, які переживають через блокування Instagram

Леся Нікітюк прокоментувала закриття Instagram у Росії / Фото: Скріншот з YouTube

Російська армія вже 17-й день обстрілює українські міста. Скільки б українські зірки не намагалися достукатися до російських зірок та блогерів не мовчати про війну в Україні, але це марно. Мало хто з них готовий говорити про російську агресію.

Зате всі зірки та блогери не проти поплакати, що Instagram у Росії заборонили. Адже тепер заробітки багатьох упадуть ще більше.

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Телеведуча Леся Нікітюк вирішила висміяти блогерів, яких найбільше нині хвилює закриття Instagram.

На даний момент російські блогери прощаються з Instagram. Безробітні знову стали безробітними.

Скріншот: Instagram

Раніше Регіна Тодоренко почала переживати через блокування Instagram у Росії і тепер думає, як зберегти підписників.

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