Одеситка Тодоренко переживає через блокування Instagram у Росії і як не втратити підписників

Регіна Тодоренко продовжує вдавати, що в Україні немає війни

Регіна Тодоренко переживає через блокування Instagram у Росії / Фото: Скріншот з YouTube

Поки що одні російські зірки не бояться говорити правду про війну в Україні і стикаються з критикою росіян, Регіна Тодоренко переживає, що у Росії заборонили Instagram.

Телеведуча запрошує своїх підписників залишатися з нею в Telegram-каналі. Також її більше хвилює не те, що російська армія 17-й день обстрілює українські міста, а як зібрати ком'юніті в Telegram.

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Далі з командою продумуємо як підтримувати зв'язок. Як тільки підготуємо матеріали про фінанси та цензуру, швидше за все викладу у ВК чи Yandex. Якщо буде можливість, також опублікую на YouTube

Скріншот: Instagram

Крім цього Тодоренко створила свій канал у Yandex і, прикріплюючи посилання, додала скрін, що не можна поширювати правду про російську армію, яку в Росії називають брехнею.

Скріншот: Instagram

Українські зірки вже критикують публікації Регіни Тодоренко. Даша Астаф'єва не стала мовчати, коли телеведуча стала показувати в Instagram розбір гардероба.

До слова, не лише ці публікації Тодоренко дивують. Раніше вона радила не читати жодних новин, а думати про хороше.

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