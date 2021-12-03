Літаючий сніговик, ельфи та багато снігу: Ед Ширан та Елтон Джон випустили різдвяний кліп

Ед Ширан та Елтон Джон випустили різдвяний хіт / Фото: Скріншот з YouTube

Merry Christmas – так називається спільна композиція двох британських виконавців.

У кліпі багато кумедних моментів. Особливо глядачів розвеселили танці Еда у білих валянках та смішний костюм. Також Елтон грав на рухомому піаніно, в той час, як його партнер по дуету разом зі сніговиком ширяв у невагомості.

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Минулого Різдва мій друг Елтон Джон мені зателефонував і сказав, що ми повинні виконати "Merry Christmas". Я відповів: "Ага, можливо в 2022 році". Але насправді я написав приспів ще того дня, – згадує Ширан.

Усі доходи від пісні підуть у фонд Еда, який надає гранти молодим музикантам у його рідному місті Саффолк, та благодійну організацію Джона проти СНІДу.

Шанувальники оцінили старання артистів:

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Найкраща різдвяна пісня за останні кілька років

Пісня така незабутня і красива, а відео веселе і створює мені різдвяний настрій!

Ця пісня викликає у мене мурашки по шкірі, дуже сподобалося.

Як відомо, Елтон вже має святковий хіт: "Step Into Christmas", який очолив чарт різдвяних пісень Billboard у 1973 році, а також потрапив до десятки найкращих у UK Singles Chart – офіційний рейтинг синглів Великобританії.

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