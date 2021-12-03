Вєрка Сердючка зробила новорічний подарунок шанувальникам – новий хіт!

Без пісень Вєрки Сердючки не обходиться жодне веселе гуляння. Тепер у новорічну ніч усі фанати зможуть чудово натанцюватись під новий хіт зірки

Вєрка Сердючка випустила новорічну пісню / Фото: instagram.com/v_serduchka

Артистка нарешті перервала довге затишшя і в випустила новий новорічний трек на англійській мові. Вихід пісні Сердючка анонсувала ще у листопаді .

Запальна композиція з'явилася на офіційному обліковому записі артистки на майданчику YouTube .

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Запис пісні проходив у Стокгольмі . Відомо, що артистка вже давно співпрацює зі стокгольмською музичною студією і саме там було записано багато улюблені хіти Верки Сердючки .

Довгоочікувана пісня дуже сподобалася шанувальникам і стала для них справжнім подарунком до свят . Вони дуже сподіваються, що незабаром з'явиться і кліп під пісню . Своїми враженнями від англомовного хіта фанати поділилися у коментарях.

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"Вау! Яскравий хіт!

"Вау! Круто як!"

"Це найкраще, що я чула"

"Дякую за настрій! Дуже приємний голос, мелодія, енергетика"

"Така душевна та добра пісня вийшла"

"Ух ти ух ти, круто! Чекаємо з нетерпінням кліп!"

Фото – instagram.com/v_serduchka

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