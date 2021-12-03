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Вєрка Сердючка зробила новорічний подарунок шанувальникам – новий хіт!

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
3 грудня, 16:06
В закладинки
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Без пісень Вєрки Сердючки не обходиться жодне веселе гуляння. Тепер у новорічну ніч усі фанати зможуть чудово натанцюватись під новий хіт зірки
Вєрка Сердючка випустила новорічну пісню
Вєрка Сердючка випустила новорічну пісню / Фото: instagram.com/v_serduchka

Артистка нарешті перервала довге затишшя і в випустила новий новорічний трек на англійській мові. Вихід пісні Сердючка анонсувала ще у листопаді .

Запальна композиція з'явилася на офіційному обліковому записі артистки на майданчику YouTube .

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Запис пісні проходив у Стокгольмі . Відомо, що артистка вже давно співпрацює зі стокгольмською музичною студією і саме там було записано багато улюблені хіти Верки Сердючки .

Довгоочікувана пісня дуже сподобалася шанувальникам і стала для них справжнім подарунком до свят . Вони дуже сподіваються, що незабаром з'явиться і кліп під пісню . Своїми враженнями від англомовного хіта фанати поділилися у коментарях.

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  • "Вау! Яскравий хіт!
  • "Вау! Круто як!"
  • "Це найкраще, що я чула"
  • "Дякую за настрій! Дуже приємний голос, мелодія, енергетика"
  • "Така душевна та добра пісня вийшла"
  • "Ух ти ух ти, круто! Чекаємо з нетерпінням кліп!"
Фото – instagram.com/v_serduchka

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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