Лідер гурту "Антитіла" Тополя не говорить з дітьми про війну: це травмує їхню психіку

Тарас Тополя намагається не обговорювати зі своїми маленькими дітьми тему війни / Фото: instagram.com/tarastopolia

У коментарі "Сьогодні" Тарас Тополя, який разом із гуртом "Антитіла" вступив до лав територіальної оборони, пояснив, що його діти ще занадто малі, щоб цікавитися темою війни та ставити будь-які запитання – Марк та Роман навчаються у початковій школі, а Марійці тільки 1,5 року. Та й сам Тарас наразі намагається захистити малюків від зайвої інформації, яка може зашкодити їм морально.

Вони ще не в тому віці, щоб про це запитувати. У школі з ними так само намагаються якнайменше про це говорити, щоб не травмувати хитку дитячу психіку. Вони у мене в початковій школі навчаються, і це не та інформація, яку треба пояснювати. Тому що пояснювати, що таке війна та нагнітати істерію у дитячому колективі – це абсолютно непродуктивно, – розповів Тарас.

Тарас Тополя розповів, чи обговорює з дітьми війну / Фото: instagram.com/alyoshasinger

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Ми також попросили Тараса прокоментувати його рішення щодо вступу до лав територіальної оборони.

Це розуміння того, що якщо ми, публічні люди, своїм прикладом не подамо чіткого сигналу, що ми захищатимемо Україну, то багато людей, можливо, і не вступлять до лав територіальної оборони. А оскільки ми ухвалили для себе таке рішення, мотивуючи це тим, що це наша країна, наші люди, і кому як не нам захищати, то, можливо, таке рішення буде мотивацією для інших людей зробити так, як ми, – пояснив Тарас.

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