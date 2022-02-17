Лидер группы "Антитіла" Тополя не говорит с детьми о войне: Это травмирует их психику

Тарас Тополя старается не обсуждать со своими маленькими детьми тему войны / Фото: instagram.com/tarastopolia

В комментарии "Сегодня" Тарас Тополя, который вместе с группой "Антитіла" вступил в ряды территориальной обороны, объяснил, что его дети еще слишком малы, чтобы интересоваться темой войны и задавать какие-либо вопросы – Марк и Роман учатся в начальной школе, а Маше только 1,5 года. Да и сам Тарас пока старается оградить малышей от лишней информации, которая может навредить им морально.

Они еще не в том возрасте, чтобы об этом спрашивать. В школе с ними точно так же стараются как можно меньше об этом говорить, чтобы не травмировать неокрепшую детскую психику. Они у меня в начальной школе учатся, и это не та информация, которую нужно разъяснять. Потому что объяснять, что такое война и нагнетать истерию в детском коллективе – это абсолютно непродуктивно, – рассказал Тарас.

Тарас Тополя рассказал, обсуждает ли с детьми войну / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Реклама

Мы также попросили Тараса прокомментировать его решение вступить в ряды территориальной обороны.

Это понимание того, что если мы, публичные люди, своим примером не подадим четкий сигнал, что мы будем защищать Украину, то много людей, возможно, и не вступят в ряды территориальной обороны. А так как мы приняли для себя такое решение, мотивируя это тем, что это наша страна, наши люди, и кому как не нам защищать, то, возможно, такое решение будет мотивацией для других людей поступить так, как мы, – объяснил Тарас.

Ранее мы публиковали архивные армейские фото звезд – смотрите подборку снимков Павла Зиброва, Виктора Павлика и других.