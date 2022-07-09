Лідер "Корупції" Міша Крупін повернувся до рідного Харкова. Що впершу чергу зробив артист? (відео)

Міша Крупін приїхав до ріднго міста

Поки продюсер Юра Бардаш сидить у Грузії та звинувачує українських артистів у рекламі війни, його експідопічний Міша Крупін займається волонтерством в Україні. Артист допомагає організувати збирання та доставку гуманітарної допомоги до Харкова. Також він займається збором коштів на придбання авто для передової та дає благодійні концерти у різних містах – від Одеси до Києва.

Днями Міша Крупін вперше з початку повномасштабної війни приїхав до рідного Харкова. В Instagram музикант поділився, що йому трапилась нагода побачити всіх знайомих. Ймовірно, артист приїхав до міста з волонтерською місією.

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Не був у рідному місті с початку війни. Зустрів майже всіх. Харків‘яни – це залізо, – написав Крупін.

Очевидно, артист був безмежно щасливий потрапити до рідного міста після такої довгої розлуки з ними.

Фронтмен "Корупції" понад п'ять місяців не бачив рідного Харкова

Також фронтемент гурту "Корупція" опублікував відео, як він у центрі міста під гітару заспівав свою нову пісню українською "У нашому місті". Не виключення, що це він зробив одразу по приїзду:)

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Що відомо про Мішу Крупіна?

41-річний соліст гурту "Корупція" у перші дні повномасштабного вторгнення РФ перебував у Києві. А його дружина та дитина – у Харкові. Згодом вони перебрались у більш безпечне місце.

Раніше музикант розповідав, що внаслідок російського обстрілу його квартира постраждала.

У квітні Крупін презентував свою першу україномовну пісню, присвячену рідному місту. Співак пообіцяв в майбутньому записувати треки лише укрїнською.

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Щодо позиція Юрія Бардаша, то для музиканта це був великий удар. Адже він не очікував такого від свого наставника та друга. Крупін також наголошував, що багато підопічних продюсера вже розірвали з ним співпрацю через проросійські погляди.

Мені це боляче. Я відчуваю, що нас просто кинули. Спочатку ми ще спілкувалися. А далі почалося з серії "Націоналізм – ворог людства", "Чого ви не постите, як там на Донбасі", ось ця вся шарманка. Ми ще відмиватимемося від цього, я впевнений, – розповідав соліст "Корупції" на YouTube каналі ISLND TV.

Зазначимо, після одіозних висловлювань від прихильника "руского міра" Юрія Бардаша пішла дружина, київська модель Ліза Коцюба. Продюсер під час своїх "одкровень" повідомив, що Єлизавета вважає його зрадником і забороняє підходити до їхньої доньки.