Краще за оригінал? Учасниця "Голосу країни" переспівала хіт "Гуси" (голосування)

Чиє виконання хіта "Гуси" вам подобається більше? / Фото: Instagram

Ми розповідали вам, як минув перший ефір "Голосу країни", але окремо зупинимося на виступі учасниці Інеси Грицаєнко, яка дуже ефектно виконала пісню "Гуси" виконавця Wellboy. Наприкінці матеріалу пропонуємо вам проголосувати за те, чиє виконання вам подобається більше.

Інесса Грицаєнко – харизматична учасниця, яка давно мріє про велику сцену і самостійно, крок за кроком, йде до своєї великої мети.

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У рамках першого ефіру "сліпих прослуховувань" дівчина виконала головний український хіт 2021-го року "Гуси", розгорнувши до себе всі чотири крісла. Музичний супровід на саксофоні їй забезпечила її рідна сестра.

Інесса Грицаєнко з сестрою / Фото: Instagram

В результаті Інесса пішла в команду до Наді Дорофєєвої.

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Звичайно, таке виконання захопило зіркових тренерів, а тепер і користувачів у Мережі.

Згадаймо, як хіт звучить у виконанні Wellboy.

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Із задоволенням пропонуємо вам поділитися своєю думкою.

Чиє виконання хіта "Гуси" вам подобається більше? Wellboy Інесса Грицаєнко обоє круті

Також нагадаємо, в ефірі шоу захисник донецького аеропорту довів тренерів "Голосу країни" .