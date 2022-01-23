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Захисник донецького аеропорту довів тренерів Голосу країни до сліз та потрапив до команди Полякової

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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23 січня, 22:21
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Сьогодні відбулася прем'єра нового 12-го сезону вокального шоу
Ярослав Гав'янець став учасником команди Олі Полякової
Ярослав Гав'янець став учасником команди Олі Полякової / Фото: YouTube, instagram.com/polyakovamusic

Ярослав Гав'янець із Тернопільської області завжди мріяв про сцену, та доля відправила його на війну. Учасник бою на сході України потрапив у полон, захищаючи донецький аеропорт. Йому пощастило і він повернувся до мирного життя.

На проект кіборг прийшов, щоб виконати свою мрію – виступати на великій сцені, бути там, де б він був, якби не війна.

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Ярослав виконав на сцені "Голосу країни-12" пісню гурту "С.К.А.Й" – "Тобі це може вбити". До нього розгорнула своє крісло Оля Полякова. Дивіться, як це було:

Цього року тренерами вокального талант-шоу стали топові українські зірки: Потап, Оля Полякова, яка вперше сіла у червоне крісло, DOROFEEVA та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

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Переможцем минулого сезону проекту став підопічний Наді Дорофєєвої – Сергій Лазановський.

Раніше повідомлялося, що продюсер "Голосу країни" виправдався за хайп на романі Кароль та Балана.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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