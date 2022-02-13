Улюблена українка Ван Дамма готується зустрічати День закоханих із його батьками у Бельгії

Дівчина Ван Дамма Олена Каверіна, яка нещодавно похвалилася розкішним годинником за 700 тисяч гривень, розповіла, як святкуватиме День закоханих.

На запитання своїх фоловерів в Instastories Каверіна розповіла, що на свято планує вирушити до Бельгії.

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Обід вчотирьох, з його батьками у Бельгії. Увечері будемо в Парижі, – відповіла дівчина.

Скріншот – instagram.com/alenak705

Як відомо, Жан-Клод Ван Дамм бельгієць, родом із муніципалітету Беркем-Сент-Агат Брюссельського столичного регіону. Батьки зірки голлівудських бойовиків також живуть у Бельгії.

Судячи з історії Каверіної, можна помітити, що вона вже знайома з батьками свого обранця і вони не проти того, що їхній одружений син стільки років має стосунки на стороні.

Нагадаємо, що Олена Каверіна та Жан-Клод Ван Дамм познайомилися ще 10 років тому під час відпочинку на курорті. З того часу всі тільки й говорять про роман голлівудського актора та українки з Кривого Рогу. Каверіна регулярно хвалиться розкішним життям та дорогими подарунками від актора у соцмережах.

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Проте роман з Оленою не єдиний в історії життя Ван Дамма. Раніше ми писали, як склалося особисте життя знаменитого актора і з ким були його найгучніші романи.