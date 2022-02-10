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Таємна дівчина Ван Дамма з України похвалилася годинником за 700 тисяч гривень

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 лютого, 10:25
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Кохана українка Ван Дамма Альона Каверіна показала розкішний аксесуар на зап'ясті. Ймовірно, такий дорогий подарунок дівчині зробила зірка голлівудських бойовиків
Таємне кохання Ван Дамма похвалилася розкішним подарунком
Таємне кохання Ван Дамма похвалилася розкішним подарунком / Фото: instagram.com/alenak705

Зараз Альона Каверіна проводить час у романтичній столиці світу Парижі, куди приїхала разом із Жан-Клодом Ван Даммом.

Фотографіями зі своєї розкішної подорожі українка ділиться в Instagram. На одному зі знімків Каверіна похвалилася розкішним годинником від люксового бренду.

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Кохана Ван Дамма Альона Каверіна
Кохана Ван Дамма Альона Каверіна / Фото: instagram.com/alenak705

Якщо придивитися, то можна помітити, що це одна з найвідоміших і найдорожчих марок – Rolex. Годинник виконаний з 18-каратового золота.

Скріншот – instagram.com/alenak705, rolex.com

Вартість аксесуара цієї моделі стартує від 700 тисяч гривень. Але все залежить від додаткових деталей та побажання клієнта. Зокрема, вартість може піднятися до 1 мільйона гривень.

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Альона Каверіна показала годинник за 700 тисяч
Альона Каверіна показала годинник за 700 тисяч / Фото: instagram.com/alenak705

З Ван Даммом життя звичайної дівчини з Кривого Рогу перетворилося на справжню казку, про яку багатьом залишається лише мріяти. Каверіна регулярно ділиться фото з дорогих готелів, розкішних ресторанів та хвалиться дорогими покупками від люксових брендів.

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Нагадаємо, що роман українки та голлівудського актора триває вже понад 10 років. Стосункам пари не заважає ні відстань, ні те, що Ван Дамм досі перебуває в офіційному шлюбі з Гледіс Португез.

Раніше редакція "Сьогодні" докладно розповіла історію кохання Олени Каверіної та Жан-Клода Ван Дамма.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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