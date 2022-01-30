Макаревич та Ахеджакова підписали петицію проти російської агресії: "Ми ненавидимо війну"

Російські зірки виступили проти війни / Фото: YouTube, instagram.com/andrey_makarevich_official

Відомі й не дуже російські діячі збирають підписи під "заявою прихильників миру проти партії війни в російському керівництві".

Текст з назвою "Тільки б не було війни!" опублікований на сайті Еха Москви.

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У ньому автори наголошують, що через агресивну політику РФ напруження між Росією та іншими країнами лише зростає, а громадян своєї країни називають "заручниками кримінального авантюризму".

Наша позиція дуже проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни, – аморальна, безвідповідальна та злочинна, не має вестися від імені народів Росії. Така війна не може мати ані легітимних, ані моральних цілей, – йдеться у заяві.

Під цим текстом підписалися музикант Андрій Макаревич, акторка Лія Ахеджакова, поетеса Вероніка Доліна, політики Григорій Явлінський та Анатолій Чубайс.

Андрій Макаревич не боїться відкрито критикувати агресію Росії щодо України / Фото: Власть vs Влащенко

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Андрій Макаревич не боїться критикувати російських політичних лідерів. Лідер "Машины времени" публічно висловлювався проти окупації Криму.

Воювати зараз ні з ким не треба — ні з Європою, ні з Америкою. Навіть з Україною. І взагалі, на нас ніхто не нападає. Навіщо тоді це щоденне накачування ненависті до всього світу? – говорив Макаревич ще у 2015 році.

Нагадаємо, на початку року Андрій Макаревич підтвердив, що стане батьком вчетверте.