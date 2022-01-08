Макаревич з молодою дружиною випустили котяче вино

Андрій Макаревич із дружиною випустили "кошаче" вино / Фото: Facebook

Обраниця Макаревича – родом із Києва. Вперше вона зустрілася з артистом у 2019 році під час поїздки Ефіопією.

Ейнат засновниця Vino&Co, вона займається популяризацією вин Ізраїлю, проводить дегустації та приватні заходи.

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Разом із чоловіком Кляйн створила вино під назвою "3 Cats", дизайн етикетки до якого розробив Андрій Макаревич. Музикант також поділився своїм витвором у Facebook.

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У коментарях Андрій Макаревич розповів, що кількість котів на етикетці дорівнює кількості сортів винограду у вині. Самі ж виноградники розташовуються в Ізраїлі – там і виробляють напій.

Ейнат Кляйн та Андрій Макаревич / Фото: facebook.com/einat.klein2

Що відомо про особисте життя Макаревича зараз

У Андрія Макаревича є троє дітей – позашлюбна дочка Дана, яка давно вже живе у Філадельфії та одружена з американським бізнесменом, а також Іван та Анна.

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Крім того, у артиста є троє онуків: Дана народила трьох дітей – Джиммі, Емма та Сара. До слова, онуки зірки не володіють російською мовою.

До зустрічі з Ейнат Кляйн Макаревич був тричі одружений.

Раніше ми показували, як зараз виглядає старший син Андрія Макаревича.