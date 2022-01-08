Макаревич с молодой женой выпустили "кошачье" вино

Андрей Макаревич с женой выпустили "кошачье" вино / Фото: Facebook
Избранница Макаревича – родом из Киева. Впервые она встретилась с артистом в 2019 году во время поездки по Эфиопии.
Эйнат основательница Vino&Co, она занимается популяризацией вин Израиля, проводит дегустации и частные мероприятия.
Вместе с супругом Кляйн создала вино с названием "3 Cats", дизайн этикетки к которому разработал Андрей Макаревич. Музыкант также поделился своим творением в Facebook.
В комментариях Андрей Макаревич рассказал, что количество котов на этикетке равно количеству сортов винограда в вине. Сами же виноградники располагаются в Израиле – там и производят напиток.
Что известно о личной жизни Макаревича сейчас
У Андрея Макаревича есть трое детей – внебрачная дочь Дана, которая давно уже живет в Филадельфии и замужем за американским бизнесменом, а также Иван и Анна.
Кроме того, у артиста есть трое внуков: Дана родила троих детей – Джимми, Эмма и Сара. К слову, внуки звезды не владеют русским языком.
До встречи с Эйнат Кляйн Макаревич был трижды женат.
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