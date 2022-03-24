Макс Барських знову закликав зупинити агресора і показав страшні кадри війни (відео)

Макс Барських вкотре закликав зупинити росію / Фото: instagram.com/max_barskih

Макс Барських зайняв антиросійську позицію – співак майже щодня говорить про війну та називає Росію країною-агресоркою. Раніше він пояснював, чому росіяни як нація давно мертві, а сьогодні показав дещо з російського ТБ.

В Instagram-профілі Макс запостив відео в якому, крім страшних військових кадрів, є відомий пропагандист Соловйов, який погрожує війною іншим країнам Європи.

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У ролику йдеться про те, що Росія не зупиниться на Україні та йтиме далі.

Ми повинні об'єднати наші сили проти цієї злої федерації, щоб запобігти непотрібній смерті і кінцю світу! Подивіться на обличчя, емоції та ставлення російських політиків. Це виглядає як чисте зло, жадібність, ненависть та агресія, – написав Барських у соцмережі.

Раніше Макс Барських на пряму звернувся до знаменитостей-рашистів. Найгучніший конфлікт у українського виконавця стався з Тіматі, який відкрито погрожував Барських.

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