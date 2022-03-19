Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Все про спікера СБУ

Ліні Костенко - 92

"Вороги" РФ

Порада від Притули

Рішення Делона

Концерти Монатіка
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Макс Барських пояснив, чому росіяни назавжди залишаться рабами: ця нація мертва!

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 березня, 20:56
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співак жорстко "проїхався" по громадянах РФ після "святкування" окупації Криму та вторгнення в Україну на концерті в "Лужниках"
Макс Барських заявив, що росіяни завжди залишаться рабами
Макс Барських заявив, що росіяни завжди залишаться рабами / Фото: instagram.com/max_barskih

Макса Барських обурив той момент, що послухати пропагандистський концерт у Росії зібралося більше людей, аніж вийшло на антивоєнні мітинги. Через це артист заявив, що росіяни завжди будуть рабами.

В Instagram Барських заявив, що для нього росіяни, які "поклоняються" вбивці-Путіну та підтримують кривавий і злочинний розстріл мирних українців – це мертва нація.

Реклама

Дуже складно підібрати слова. У "Лужниках" влаштували концерт, поки триває обстріл українських міст, людей та дітей російськими солдатами. У мене просто не вкладається у голові, як можна бути настільки безсердечними? Порівняти скільки людей зібралося на стадіоні та скільки виходило на мітинги. Цим все сказано! Раби залишаться рабами. Вихваляйте свою ганебну армію та честь! Фашисти – це м'яке слово, яке можна підібрати. Ця нація для мене мертва – назавжди!, – емоційно висловився співак.

До допису Макс Барських прикріпив фото, на якому зображені росіяни з прапором РФ, а у центрі люди тримали жовтий "антипутінський" плакат.

Нагадаємо, на путінському концерті в "Лужниках" виступали усі зірки-рашисти – Тіматі, Поліна Гагаріна, Олег Газманов та інші. Водночас Катя Осадча та Алан Бадоєв гостро засудили цих артистів, які не мають своєї голови на плечах і підтримують диктатора.

Реклама

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Бойовий медик Семидьянова Ольга з Марганця Дніпропетровської обл. Мати-героїня, яка разом з чоловіком-військовим виховувала 12 дітей, у перші дні війни пішла на фронт. Рятувала українських бійців, не боячись ворожих куль і снарядів. Але була важко поранена - російські війська обстріляли з танків, тому екіпірування не врятувало. Незабаром загинула.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Чорний Володимир, десантник з 25-ї Січеславської бригади. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області було знищено близько 50 окупантів, танк Т-72 та взято в полон п'ятьох російських загарбників. За особисту мужність отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти