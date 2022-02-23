Макс Чмерковський: Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Макс Чмерковський почувається українцем в Америці / Фото: instagram.com/maksimc

Наразі Макса Чмерковського в Україні знають як успішного хореографа зі світовим ім'ям та топового представника бального танцю.

Макс тривалий час живе в США, він власник чотирнадцяти танцювальних шкіл в Америці, співзасновник та керівник некомерційної освітньої благодійної організації для майбутніх танцюристів Dance Team USA, власник компанії Maksim Chmerkovskiy Productions, яка організовує танцювальні тури по всьому світу.

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Макс Чмерковський збудував успішну танцювальну кар'єру

Українець – в Америці, американець – в Україні

Сім'я Макса Чмерковського переїхала до США, коли йому було лише 14 років. Хлопчик ріс серед таких самих іммігрантів, тому отримав своє особливе сприйняття світу.

Я – людина, яка не знає, що таке імміграція. Адже я ніколи не переставав бути українцем в Америці, де багато її мешканців представляють свою певну націю. Я вважаю себе американцем лише у своєму сьогоднішньому світогляді та способі життя, – каже Макс.

Чмерковський вважає себе американцями лише у способі життя

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Як розповідає сам Макс, завжди вважав себе українцем та відчував приналежність до цієї нації.

У мене таке "самовраження" – там я американець, який представляє українську громаду в Америці, тут я американець, який приїхав поділитися своїм досвідом в Україні. Я почуваюся українцем, а лише потім людиною, яка виросла в Америці й здобула їхню освіту, – поділився з нами хореограф.

Макс зізнається, що йому завжди не вистачає України й він ніколи навіть після стількох років у США не відчував себе іноземцем у цій країні.

Дружба з Даніелем Салемом

Макса та Даніеля останнім часом плутають дуже часто, оскільки обидва працюють в одній сфері та чимось схожі зовні. Але Макс розповів, що їхнє знайомство з Даніелем сталося за межами роботи.

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Ми познайомилися завдяки моєму менеджерові Тані. Я захотів відвідати Одесу, попросив знайти одесита, щоб поспілкуватися з ним і зняти контент. Я давно не був у цьому місті й хотів його знову побачити. І ось вона знайшла мені Даніеля: "Ось тебе з ним ще й плутають", – згадав про знайомство Чмерковський.

Макс Чмерковський дуже потоваришував із Даніелем Салемом

Як поділився хореограф, йому дуже сподобалося те, що Салем також розмовляє англійською, як і він сам: "Ніби ми разом виросли". Танцюрист і актор відразу ж порозумілися і чоловіки стали справжніми друзями.

Ми не просто продовжуємо спілкування, ми дуже близько потоваришували, а зараз готуємо спільний проєкт. Дуже сподіваюся, що вам сподобається, але поки що не можу про нього говорити. Я зустрічаюся з великою кількістю людей, але щоб близько подружитися – таке буває рідко – говорить про друга Макс.

Танці в Україні

Наразі Макс прилетів до України для того, щоб судити учасників у новому проєкті "Танці. World of Dance".

Хореограф зізнається: очікував на хорошу підготовку від команди проєкту, але не очікував побачити стільки талановитих танцюристів.

Я здебільшого знайомий із танцюристами з бального світу, бо це моя сфера. Я знав, що в Україні також є талановиті танцюристи цього напряму, але таких сильних талантів в інших напрямках ще не зустрічав. Зараз на проєкті я не просто почуваюся суддею, я друг, який готовий ділитися своїм досвідом з кожним з учасників, – розповів Чмерковський за лаштунками зйомок проєкту каналу СТБ.

Чмерковський став суддею танцювального шоу Танці. World of Dance

За словами Макса, він хоче передати танцюристам свій досвід та пояснити їм, як зробити так, щоб танці ще й приносили їм прибуток.

Побувавши в Голлівуді та вивчивши цю розважальну індустрію, я розумію, у нас у всіх мета одна – щоб улюблена справа ще й забезпечувала тебе. Кожен танцюрист прагне рівня, коли він зможе заробляти цим, – каже хореограф.

Макс Чмерковський зайняв суддівське крісло / Фото: пресс-служба СТБ

Чмерковський зізнається, що не хотів би займатися викладанням хореографії в Україні, але радий був би продовжити свій американський бізнес у рідній країні.

У мене є 14 шкіл в Америці, дуже розвинена корпоративна структура, і я б із задоволенням продовжував робити це в Україні. У мене є плани, але їх дуже багато, – каже танцюрист.

Як реагують близькі на роботу в Україні

Рідні стежать за тим, що відбувається в Україні, і, як зізнається Макс, переживають під час його приїздів до Києва.

І мама, і дружина, і тато, і дідусь, усі переживають. Я по три рази на день відповідаю на дзвінки, запевняю, що все гаразд. Вони читають медіа і, звісно, дуже хвилюються від усіх новин, – поділився танцюрист.

Сім'я Макса Чмерковського

Мультинаціональна сім'я

Макс вже майже 10 років у шлюбі. Його дружина Піта – австралійка, тому їхню сім'ю сміливо можна назвати мультинаціональною.

Як розповів танцюрист, Піта вже встигла показати чоловікові свою батьківщину, Австралію. Макс зізнається, що враження від нового континенту в нього залишилися позитивні.

До цього я ніколи в Австралії не був. Мені дуже сподобалося. Її місто, воно дуже тихе, як величезне село на березі океану, дуже красиве і спокійне, зовсім не схоже на те, де я виріс, – каже Макс.

Макс із дружиною Питою та сином / Фото: instagram.com/maksimc

Піті також дуже сподобалося в Україні. За словами Чмерковського, вона приїжджала до Києва шість років тому, і тоді місто їй дуже запам'яталося. Тепер хореограф мріє показати дружині та сину рідну Одесу.

Танцюрист розповів, що Піта трохи знає російську мову і колись навіть намагалася її вчити.

Пам'ятаю, колись рано-вранці я прокинувся і почув якісь розмови, Піта тоді була вагітна. Я вийшов із кімнати й побачив, що вона займається з учителькою російської мови. Я трохи засмутився, хотів, щоб у мене було щось, чого вона не розуміє… – пожартував Макс.

Пета Маргатройд і Максим Чмерковський / Фото: instagram.com/petamurgatroyd

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