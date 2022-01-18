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Джей Ло та супермодель Кейт Аптон: романи Максима Чмерковського, які активно обговорювалися

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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18 січня, 16:14
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Свого часу про романи Максима Чмерковського писали не лише українські ЗМІ, а й західні
/ Фото: Getty Images

Вчора Максим Чмерковського святкував день народження. Чемпіону світу з латинських танців та хореографу виповнилося 42 роки. У 2012 році People включив Чмерковського до списку "найзавидніших наречених планети", не дивно, що до особистого життя Максима Чмерковського завжди була прикута особлива увага.

Це зараз він щасливий у шлюбі із Петою Маргатройд та виховує 4-річного сина.

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/ Фото: Instagram

А колись Чмерковський крутив роман із популярною супермоделлю і йому приписували стосунки із Дженніфер Лопес.

Каріна Смірнофф

/ Фото: YouTube

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До участі в шоу "Холостяк" Чмерковський багато років зустрічався з танцівницею Каріною Смірнофф. У 2008 році він зробив їй пропозицію, а у 2010 році пара планувала зіграти весілля. Проте напередодні урочистостей Каріна покинула Макса заради баскетболіста.

Олександра Шульгіна

Олександра Шульгіна і Максим Чмерковський
Олександра Шульгіна і Максим Чмерковський / Фото: Instagram.com

Після розлучення з нареченою Чмерковський взяв участь у "Холостяку". Переможницею проєкту стала Олександра Шульгіна. Стосунки пари після закінчення популярного реаліті тривали лише кілька місяців. У своїх інтерв'ю Чмерковський не любить згадувати "Холостяка"

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Кейт Аптон

/ Фото: pagesix.com

Влітку 2013 року західна преса почала писати про роман Максима Чмерковського з супермоделлю Кейт Аптон. У вересні пара підтвердила свої стосунки, але роман продовжився недовго. Вже в грудні стало відомо про розрив Чмерковського та Аптон.

Вони залишаються добрими друзями, постійно спілкуються, але їх завантажені графіки просто не дозволяють їм будувати нормальні стосунки далі. Максим дуже поважає Кейт, але цього замало, – говорили інсайдери.

Дженіфер Лопес

/ Фото: Getty Images

Максим Чмерковський та Дженніфер Лопес познайомилися у 2013 році, коли хореограф ставив спільний номер для виступу на музичній премії American Music Awards.

Після їхнього виступу у ЗМІ регулярно стали обговорювати можливий роман українця з відомою латиноамериканською. То пару бачили на вечірці, то у готелі. Сам Чмерковський згодом спростував, що зустрічався з Джей Ло.

Ми з нею друзі і лише друзі. Ось і все, цим усе й обмежується. Повірте мені, бувають ситуації, коли люди були закохані, а весь цей галас просто все руйнував

Раніше Максим Чмерковський зізнався, що шкодує про свою участь у "Холостяку".

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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