Максим Галкін про закриття Instagram у Росії: Не найстрашніше, що зараз відбувається

Максим Галкін прокоментував закриття Instagram у Росії / Фото: Instagram

Російський шоубізнес масово став переходити до Telegram та ВКонтакте. Зірки пишуть прощальні пости, розповідають, як скачати всі фото. Максим Галкін не піддається такій істерії навколо соцмереж. Гуморист хоч теж створив свій Telegram-канал, але писати прощальних постів та завантажувати фото з Instagram не збирається.

Нагадую, що я маю Telegram-канал. Там я поки що освоююся. Щодо роботи Instagram, я нічого не архівую. Вважаю, що закриття соцмереж – не найстрашніше, що відбувається у нашому житті, – сказав гуморист в InstaStories.

Скріншот: Instagram

Раніше росЗМІ обговорювали, що Максим Галкін разом із сім'єю втекли з Росії. Алла Пугачова це спростувала.

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Нагадаємо, Максим Галкін один із перших прокоментував російську агресію та підтримав Україну. Росіяни активно критикують гумориста через його позицію. А російська влада хоче Галкіна позбавити нагород та звань.