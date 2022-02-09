Максим Галкін показав будинок в Одесі, в якому мешкав у дитинстві

Максим Галкін згадав про дитинство в Україні / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Гуморист відповідав на запитання шанувальників. Хтось, звичайно ж, цікавився шлюбом Галкіна та Пугачової, хтось питав про дітей, про замок. Спілкуючись із фоловерами, Максим згадав про дитинство в Одесі. На прохання шанувальників він показав будинок, у якому мешкав в Одесі.

Дитинство артиста пройшло у звичайній панельці-свічці на сьомому поверсі.

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Дитинство Максима Галкіна в Україні

Батько Максима Галкін був військовим, тож родина часто переїжджала. Коли майбутньому гумористу було сім років, він разом із батьками приїхав до Одеси. Сім'я прожила в Україні три роки.

Я одесит. Ну і що, що я народився у Москві! Це справжня дрібниця, випадковість. З Одесою пов'язане моє дитинство, тут народилися мої мама, бабуся, прадідусь і дідусь, – говорив в одному з інтерв'ю Галкін.

Схоже, іноді Максим Галкін таки згадує про своє дитинство в Україні. Якось син гумориста зіграв на піаніно свою улюблену пісню українською мовою "Ой, на горі та й женці жнути"

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Нагадаємо, у листопаді минулого року чоловікові Алли Пугачової заборонили в'їзд до України. Максим Галкін не прокоментував рішення Мінкульту.