МакSим після перенесеної хвороби поїхала в Крим

Співачка МакSим поїхала в Крим, щоб здійснити паломництво / Фото: instagram.com/maksimartist

Співачка МакSим зараз відновлюється після перенесеної хвороби . За порадою свого духівника, артистка вирішила поїхати в окупований Крим в подорож до святих місць.

Духівник артистки, настоятель Спасо-Преображенського чоловічого монастиря Лука розповів , що саме молитви врятували МакSим, коли вона довгий час перебувала в комі.

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Я приїхав в лікарню з часткою мощей святителя Луки Кримського. І поїхав потім до мощів Луки Кримського в Сімферополь. Ситуація була безнадійною. Це щиро визнавали медпрацівники, – розповів духівник співачки.

Співачка МакSим поїхала в Крим / Фото: скриншот

Тепер співачка сама вирішила поїхати до мощів. До слова, у себе в Instagram МакSим не публікувати фото з окупованого півострова.

Що сталося з МакSим?

У червні МакSим провела концерт в Казані. Напередодні у співачки піднялася температура, але вона вирішила все одно виступити. Після цього співачка була госпіталізована з високою температурою .

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У лікарні у артистки виявили ураження легень 40% і підтвердили пневмонію. Через кілька днів стан МакSим почав погіршуватися, її підключили до апарату ШВЛ і ввели у штучну кому, щоб знизити навантаження на внутрішні органи і запобігти кисневе голодування. уже тоді у співачки було ураження легень більш 75%.

На початку серпня МакSим відключили від ЕКМО, а вже 13 серпня вона повернулася додому. Артистка проходить реабілітацію під наглядом лікарів і поступово повертається до звичного життя.

Дивіться перше інтерв'ю МакSим після коми: