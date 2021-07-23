Мама Наташі Корольової в вишиванці вразила Мережу піснями українською мовою (відео)

Мама популярної співачки Наташі Корольової, Людмила Поривай, вже давно живе США. Зараз мама артистка приїхала до України

Мама Наташі Корольової заспівала на українською / Фото: instagram.com/mama_luda_star

Людмила Поривай, яка нещодавно розповіла про свою пенсію , проводить час в Києві. Колись мама Наташі Корольової працювала диригентом хорової капели "Світоч" і професором консерваторії. У неї в Україні залишилося багато друзів, колег і учнів.

Людмила Поривай вирішила зустрітися з колишніми своїми учнями. Звичайно, в Instagram вона поділилася відео із зустрічі.

Зустріч через 30 років з моїми студентами! Тепер це заслужені артисти- гордість України! – підписала одну з публікацій мама Наташі Корольової.

Для зістручі всі обрали вишиванки, мама Корольової не стала винятком.

Поділилася Людмила Поривай відео, як вони з її колишніми учнями співали "Многая літа".

Найкращі голоси України! – підписала публікацію мама Наташі Корольової.

Шанувальники оцінили нові публікації Людмили Поривай і не скупилися залишити багато приємних коментарів.

"Обожнюючи позитивних людей!"

"Краса, люблю Україну"

"Мама Люда в своїй професії! Відмінний диригент"

Раніше ми розповідали, що мама Наташі Корольової поділилася фото зі старшою дочкою.