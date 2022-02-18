Марафон #UA разом на телеканалах "Україна" та "Україна24" подивилися 6,5 млн глядачів

Телемарафон до Дня єднання на телеканалах «Україна» та «Україна24» переглянули 6,5 млн глядачів / Фото: пресслужба

Канал "Україна" досяг частки 9,16% (аудиторія 18+, вся країна) і стала лідером серед ТОП-6 загальнонаціональних каналів. "Україна24" – абсолютний лідер телеперегляду серед усіх інформаційних каналів країни з часткою 3,34% (Аудиторія 18+, вся країна). За показниками канал наблизився до рейтингу ТОП-6 телеканалів. У День єднання канал "Україна" та "Україна24" подивилися навколо 9 млн глядачів .

Аудиторія марафону #UA разом у слоті 18:40-23:45 досягла 6,5 млн українців (18+, уся Україна). Сумарна частка каналу "Україна" та "Україна24" склала 13,74%.

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/ Фото: прес-служба

Протягом усього дня інформаційна команда "Новини Групи Україна" оперативно висвітлювала найактуальніші новини з місця подій. Телеканал "Україна 24" виходив у ексклюзивні токінги з впливовими гостями та інформаційно підтримував громадян усієї країни з метою єдності українського суспільства та зміцнення його стійкості.

Разом з ведучими Оленою Кот та Ігорем Пупковим команда новин виходила в регулярні прямі ефіри з виїзної студії в місті Маріуполь. Телеканал наживо транслював низку заходів, присвячених інвестуванню у розвиток міста, яке знаходиться у найближчому з українських міст до лінії розмежування.

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Вдячні українцям за довіру до Дня єднання!

Нагадаємо, з 26 лютого на телеканалі Україна стартує прем'єра нового грандіозного шоу "Ігри талантів".