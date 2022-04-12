Маша Єфросиніна розповіла, як Іраклі Макацарія допомагає українцям

Іраклі Макацарія активно підтримує Україну / Фото: Instagram

Грузинський бізнесмен та учасник українських проектів Іраклі Макацарія завжди в інтерв'ю розповідав про своє кохання в Україні. І коли почалася війна, грузин не залишився осторонь.

Іраклі підтримує Україну не словом, а ділом. Як розповіла Маша Єфросиніна у себе в InstaStories, фонд грузинського бізнесмена організував благодійний марафон, завдяки якому вдалося зібрати мільйон гривень для українців.

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Скріншот: Instagram

До слова, Іраклі Макацарія встиг побувати в Польщі, щоб допомогти українським біженцям. Він сортував гуманітарну допомогу у Польщі, яку надіслали його земляки з Грузії для допомоги Україні.

Нагадаємо, зараз увесь світ допомагає українцям. Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц, які днями побралися, попросили гостей весілля замість подарунків внести від їхнього імені пожертву до гуманітарного фонду Care для допомоги українцям, які постраждали від військових дій. Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі пожертвували 1 мільйон доларів на допомогу українцям.

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