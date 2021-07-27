Маша Єфросиніна знялася без одягу і поскаржилася на проблеми через білизну

Маша Єфросиніна вперше опублікувала фотосесію у білизні / Фото: instagram.com/mashaefrosinina
Раніше Маша не дозволяла собі оголитися на камеру, тому що довгий час боролася з комплексами. Нещодавно телезірка все ж таки зважилася на цей крок – вона показала ідеальне спортивне тіло широкому загалу.
В Instagram-профілі Єфросиніної з'явилися кілька знімків в різних комплектах нижньої білизни.
Щоб подивитися всі фото, свайпайте ліворуч:
В описі до посту Маша розповіла про негативний досвід минулого, як їй доводилося носити незручну білизну:
Знаю, як свербить шкіра на грудях від синтетики... і як впиваються в залози кісточки від чашок... Знаю не з чуток!
Гарячі знімки прокоментували шанувальники Єфросиніної та багато українських зірок:
Перший раз лайкнув малиху в трусах за довгий час, – написав Андрій Бєдняков.
Джамала, Ірина Горова і Даша Астаф'єва залишили емодзі з вогниками і висловилися про красу ведучої.
А Оля Полякова потролила дівчат з великими грудьми:
Ой божечки які бідні цицькаті тьолки.
Дивіться в сюжеті, хто із зірок "за" або "проти" бодіпозитиву:
Раніше ми писали, що Льоша Дурнєв зробив футболку з фразою, якою образив Машу Єфросиніну.
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