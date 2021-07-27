Маша Ефросинина снялась без одежды и пожаловалась на нижнее белье: "Какие бедные сисястые т*лки"

Ведущая поделилась с подписчиками откровенными фотографиями, на которые отреагировали многие звездные коллеги Маши. Никто не ожидал увидеть Ефросинину в таком виде

Маша Ефросинина впервые опубликовала фотосессию в белье / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Раньше Маша не позволяла себе обнажиться на камеру, потому что долгое время боролась с комплексами. Недавно телезвезда все же решилась на этот шаг – она показала идеальное спортивное тело широкой публике.

В Instagram-профиле Ефросининой появились несколько снимков в разных комплектах нижнего белья.

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

В описании к посту Маша рассказала о негативном опыте прошлого, как ей приходилось носить неудобное белье:

Знаю, как зудит кожа на груди от синтетики… и как впиваются в железы косточки от чашек…Знаю не понаслышке!

Горячие снимки прокомментировали поклонники Ефросининой и многие украинские звезды:

Первый раз лайкнул Малыху в трусах за долгое время, – написал Андрей Бедняков.

Скриншот: instagram.com/mashaefrosinina

Джамала, Ирина Горовая и Даша Астафьева оставили эмодзи с огоньками и отметили красоту ведущей.

А Оля Полякова потроллила девушек с большой грудью:

Ой божечки какие бедные сисястые телки.

Скриншот: instagram.com/mashaefrosinina

Смотрите в сюжете, кто из звезд "за" или "против" бодипозитива:

Ранее мы писали, что Леша Дурнев сделал футболку с фразой, которой обидел Машу Ефросинину.