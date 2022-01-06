"МАСКА" на каналі "Україна" – найпопулярніше шоу року

Шоу "Маска" – лідер на українському ТБ / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

"МАСКА" отримала найвищі показники перегляду серед праймових розважальних шоу з усіх основних аудиторій: 18-54, 18+, 4+ як у містах із населенням 50 тис.+, так і по всій Україні.

Гіпер шоу "МАСКА" стартувало в ефірі каналу "Україна" у січні 2021 року. І протягом усього року перший сезон "МАСКИ" утримував лідерство серед великих праймових шоу. "МАСКА-1" стала абсолютним рекордсменом серед великих шоу, з усіх основних аудиторій. Так, за аудиторією 18+ (міста 50 тис.+) – рейтинг шоу досяг 8,92%, а частка – 23,27%, за аудиторією 4+ (вся Україна"), рейтинг – 7,39%, частка – 21 ,44%, за аудиторією 18-54 (міста 50 тис.+), рейтинг – 5,1%, частка – 17,06%. Загалом перший сезон "МАСКИ" переглянули 14,5 млн. українців*. Кожен випуск "МАСКИ-1" у день прем'єри був беззаперечним лідером глядацьких уподобань та найкращою програмою дня з усіх основних аудиторій.

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Шоу "МАСКА" стала абсолютним рекордсменом серед великих шоу / Фото: прес-служба

Також у топ-5 праймових шоу року серед усіх телеканалів "МАСКА-2" та народне співоче шоу "Співають всі!", кастинг другого сезону якого відбувається просто зараз (**/***). Загалом усі праймові шоу у 2021 році на каналі "Україна" переглянули 16,5 млн. глядачів.

Нагадаємо, 2021 року телеканал "Україна" був найпопулярнішим каналом серед усіх українців. Канал отримав абсолютну першість за основними аудиторіями: 18+ та 4+, як у містах з населенням понад 50 тис. мешканців, так і по всій Україні.

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** Дані розраховані для аудиторій віком від 18 років вибірка "50 тис.+".

***Дані розраховані для аудиторії старше 4 років, вибірка "Вся Україна"

Дані дослідження ТВ аудиторії належать ІТК. Оператор панелі – Nielsen; моніторинг – Комунікаційний союз. Дані надано телеканалом "Україна". Дані за 2021 рік – фінальні, розраховані за показниками rat%, shr% та cov#. Детальніше за показниками та визначенням цільових аудиторій у глосарії ВТК.