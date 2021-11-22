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Поборіться за півмільйона – канал Україна оголошує кастинг на другий сезон Співають усі!

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
22 листопада, 18:40
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Канал "Україна" розпочинає роботу над другим сезоном популярного вокального шоу "Співають всі!" та запрошує обдарованих українців продемонструвати свій вокальний талант на всю країну
Другий сезон проекту "Співають усі"
Другий сезон проекту "Співають усі" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Масштабне талант-шоу "Співають усі!" буквально з першого випуску підкорило серця мільйонів глядачів. Проект став справді народним, адже вперше в історії українського телебачення вокальні та артистичні здібності учасників оцінює сотня експертів.

За правилами шоу учасникам потрібно підкорити серця зіркових журі та здобути 100 балів. А, пройшовши у фінал, кожен має шанс поборотися за головний приз – півмільйона гривень.

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Брати участь у шоу можуть виконавці з 14 років. Для цього не обов'язково бути професійним вокалістом та мати досвід виступів на сцені. На талановитих і натхненних любителів, які раніше співали лише для рідних чи зовсім ніколи не виступали перед публікою, також чекають продюсери.

Журі шоу "Співають всі!"
Журі шоу "Співають всі!" / Фото: пресслужба

Співати учасники можуть у будь-якому жанрі, самостійно чи у складі вокального колективу. На грандіозну сцену телеканалу "Україна" виходитимуть представники різних музичних напрямків – професіонали та любителі, дорослі та діти – щоб вразити своїми співочими вміннями якнайбільше членів журі.

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Розважальний проєкт з британського формату All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC у 2018 році та за короткий час завоював популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Україна стала вісімнадцятою державою, в якій виходить це музичне шоу.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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