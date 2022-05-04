Меган Маркл безуспішно спробувала повернути свій блог: про що він був і що там постила герцогиня

Меган Маркл понад три роки вела блог The Tig / Фото: Pinterest

Меган Маркл, у якої настала чорна смуга в житті, з 2017 року не веде свій лайф-стайл блог The Tig. І ось вона хоче здійснити камбек, але не все так просто.

Як пишуть ЗМІ, торік у вересні герцогиня Сассекська звернулася у відомство з патентів та товарних знаків США. Але тоді Маркл допустила декілька помилок у заповненні документів – забула їх підписати, а також зазначила надто довгий перелік тем для блогу.

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І ось Меган вчергове звернулась у бюро. Проте їй заявили, що вона зможе повторно спробувати зареєструвати The Tig як торгову марку лише через шість місяців. Тож Маркл залишається лише надіятись на удачу.

А поки Меган Маркл сидить в очікуванні, сайт "Сьогодні" пропонує вам дізнатися, що постила Меган в блозі The Tig до стосунків з принцем Гаррі.

Запустила сайт Маркл ще у 2014 році і назвала його на честь свого улюбленого вина Тіньянелло. У блозі зірка ділилась своїми поглядами абсолютно на все – від фемінізму до філантропії.

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Так, на сайті Меган Маркл ділилась улюбленими рецептами та розповідала про затишні заклади. А ще вона писала про стиль одягу та шопінг.

Меган писали рецепти різних страв

Маркл розповідала про модні луки

Також у блозі Меган Маркл ділилась travell-інформацією та секретами краси.

Герцогиня писала про мандрівки різними країнами

Не забувала Меган і про бьюті-лайфхаки

Окрім того, дружина принца Гаррі викладала у The Tig інтерв'ю з різними зірками. Серед них були тенісистка Серена Вільямс та супермодель Джессіка Стем.

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Серена була подружкою Меган

Також Маркл перебувала у дружніх стосунках з Джессікою

В останньому пості герцогиня Сассекська попрощалась з читачами та закликали їх завжди бути бадьорими та не боятися змін.

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Після майже трьох прекрасних років у цій пригоді з вами, настав час попрощатися з The Tig. Те, що починалося як захоплюючий проєкт, переросло в дивовижну спільноту натхнення, підтримки та веселощів. Ви зробили мої дні яскравішими і наповнили цей досвід такою радістю, – писала Меган.

Голлівудський експерт стверджує, якщо Меган Маркл таки вдасться перезапустити блог або ж вона розпочне новий – це принесе їй величезні статки завдяки партнерству з відомими брендами моди, їжі та краси.

Раніше стало відомо, що Netflix відмовився транслювати мультсеріал Меган Маркл.