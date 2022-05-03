Netflix "кинув" Меган Маркл, незважаючи на багатомільйонний контракт, але зробив один виняток

Нещодавно весь світ спостерігав за туром герцогів Сассекських у Нідерландах. Виявилося, що Меган Маркл недаремно супроводжувала чоловіка

Скоро на екрани вийде новий проєкт з Меган Маркл та принцом Гаррі / Фото: Getty Images, скриншот

Вчора ми писали про те, що Netflix відмовився транслювати мультсеріал Меган Маркл. Але, як виявилося, стрімінговий сервіс готує іншу новинку за участю герцогів Сассекських.

Як повідомляє Daily Mail, вже скоро Netflix покаже проєкт, заради якого здебільшого Меган Маркл і приїхала з принцом Гаррі на Ігри нескорених.

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Меган Маркл недаремно супроводжувала принца Гаррі в Нідерландах / Фото: Getty Images

За їхньою інформацією, Netflix, попри відміну запуску мультика "Перлина" про дитинство Меган Маркл, вони все ж таки продовжують вірити в благополучний результат спільних проєктів з Archewell (фондом герцогів Сассекських) і планують низку інших проєктів.

Зараз йдеться про документальний серіал під назвою Heart of Invictus. Саме його знімали на нових "Іграх нескорених", де знаменита пара, до речі, демонструвала всіляку підтримку Україні. Тому герцогиня, яка має двох маленьких дітей, змогла вирватися на кілька днів, щоб підтримати чоловіка в Нідерландах, нарешті побачитися з королевою Єлизаветою II у Віндзорі, а також – зняти низку заходів та інтерв'ю для цього серіалу Netflix.

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Стрімінговый сервіс готує новий проєкт з герцогами / Фото: Getty Images

Тож нам тільки залишається чекати новинку від Меган та Гаррі!

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