Меган Маркл була змушена спілкуватися з батьком, щоб захистити принца Гаррі від королівської родини

Меган Маркл змушена була написати своєму батькові через тиск королівської родини на принца Гаррі / Фото: Скріншот з YouTube

Дружина принца Гаррі на початку цього року виграла гучний судовий розгляд з лондонським видавництвом Associated Newspapers після того, як воно опубліковало уривки з листа, який Меган написала своєму батькові у 2018 році

Тепер газетна група подала судовий позов із вимогою скасувати це рішення, бо, на їхню думку, Маркл, яка з'явилася на публіці у сукні з відвертим декольте, сама хотіла, щоб її листи просочилися до газет.

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Причиною апеляції стали нові уривки листування Меган з її колишнім прес-секретарем. Йому вона розповідала про свої переживання через реакцію королівської родини на її конфлікт із батьком, який регулярно псує репутацію доньки скандальними висловлюваннями.

Як виявилося, представники монаршої династії постійно тиснули на принца Гаррі вимагаючи, щоб він переконав дружину помиритися з батьком.

Меган Маркл вимушено написала своєму батькові / Фото: Getty Images, Скріншот з YouTube

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Я бачу, скільки болю це завдає Гаррі. Навіть після нескінченних пояснень його сім'я знову запитує: "Хіба вона (Меган – ред.) Не може просто зупинити це?". Вони принципово не розуміють. Принаймні написавши батькові, можна буде сказати, що я намагалася. Я йду на це, щоб захистити свого чоловіка від постійних лайок. До того ж є шанс, хоч і дуже маленький, що я таки зможу переконати батька зупинитися, – йдеться в одному з повідомлень Маркл.

Associated Newspapers стверджує, що за змістом листів помітно, як Меган відправляла їх, розуміючи, що вони можуть бути оприлюдненими. Через це навіть кілька разів назвала свого батька "татом", оскільки передбачалося, що це зачепить читачів.

Апеляційне рішення суд поки що не ухвалив.

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