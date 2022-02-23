Меган Маркл та принц Гаррі зустрілися з членами королівської родини (фото)

Меган Маркл і принц Гаррі зустрілися з принцесою Євгенією та її чоловіком / Фото: Getty Images

Мабуть, Меган Маркл моніторить новини про себе. Лише днями ЗМІ звернули увагу на те, що герцогиня Сассекська більше трьох місяців не з'являлася на публіці, як папараці сфотографували Меган і Гаррі в ресторані

Пара була не одна. Меган і Гаррі проводили час із принцесою Євгенією та її чоловіком Джеком Бруксбенком у Каліфорнії.

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Як пише ТMZ, онука королеви з чоловіком і однорічним сином Огастом прилетіли до Америки, щоб зустрітися з двоюрідним братом та його сім'єю.

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Принцеса Євгенія стала першим членом королівської сім'ї, яка познайомилася з дочкою герцогів Сасекських Лілібет.

Нагадаємо, нещодавно принца Гаррі та принцесу Євгенію сфотографували на "Супербоулі".

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Королівські експерти не перший день обговорюють можливе примирення принца Гаррі із сім'єю. Раніше наголошувалося, що саме принцеса Євгенія може допомогти Гаррі налагодити відносини з британськими монархами.

Додамо, дочка принца Ендрю – одна з небагатьох, хто підтримував Меган Маркл і принца Гаррі з самого початку. У свою чергу герцоги Сассекські після переїзду до США надали свій лондонський будинок Фрогмор-котедж у розпорядження принцесі Євгенії та її сім'ї. Коли принц Гаррі приїжджав до Лондона минулого року на похорон дідуся, він гостював саме у двоюрідної сестри.