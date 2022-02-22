Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Визнання "ЛДНР" Росією 🔴 Загострення в ООС 🤐 Фейки про Донбас 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Скандальний Нацвідбір

Періс тоді і зараз

Фріске вагітна

Стужук зганьбилася

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Сварка з принцом Гаррі? Меган Маркл більше трьох місяців не з'являлася на публіці

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
22 лютого, 14:05
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Хоч Меган Маркл і принц Гаррі вже не виконують королівських обов'язків, але уваги до пари не поменшало
Меган Маркл довгий час не з'являється на публіці
Меган Маркл довгий час не з'являється на публіці / Фото: Getty Images

Уважні шанувальники королівської сім'ї звернули увагу на те, що Меган Маркл більше трьох місяців не з'являлася на публіці. У той же час принц Гаррі цього місяця відвідав онлайн-конференцію та засвітився зі своєю двоюрідною сестрою принцесою Євгенією на "Супербоулі"

У Мережі вже встигли висунути кілька версій. Як пише New Idea Одні шанувальники припускають, Меган Маркл вагітна і її мучить токсикоз. Інші мають версію, що герцоги Сассекські серйозно посварилися і тому тепер принц Гаррі з'являється на заходах один. Інсайдери нещодавно натякали, що у шлюбі бунтівної пари зараз не все ідеально, але поки що ніхто жодних коментарів не дає.

Реклама

Меган Маркл змушена була написати своєму батькові через тиск королівської родини на принца Гаррі
Меган Маркл змушена була написати своєму батькові через тиск королівської родини на принца Гаррі / Фото: Скріншот з YouTube

Багатьох насторожило, що принц Гаррі та принцеса Євгена з'явилися на "Супербоулі" без Меган. Герцогиня Сассекська намагається важливих спортивних заходів не пропускати. А тим більше подія з багатьма голлівудськими зірками.

До слова, інші королівські експерти відсутність Меган на "Супербоулі" пояснюють тим, що дружина Гаррі не хоче з'являтися на публіці в компанії принцеси Євгенії після секс-скандалу з принцом Ендрю. Таким чином, вона піклується про свій імідж та репутацію в США.

Реклама

Зважаючи на останні події, спільне фото з однією з дочок Ендрю за кілька днів до того, як з'явилися новини про врегулювання скандалу, могло зашкодити репутації Меган Маркл, – цитує журналістку Даніелу Ельзу. Daily Star.

Раніше ми розповідали, що принц Гаррі боїться йти на премію "Оскар".

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
22 лютого. Стів Ірвін. Рівно 60 років від дня народження австралійського натураліста і тележурналіста – мисливця за крокодилами...
Історія дня - за хвилину
Sexy Тіна
Як вам "зоряне" вбрання Тіни?

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти