MELOVIN зізнався, що перший секс у нього був в минулому році

MELOVIN розповів про свій перший секс / Фото: instagram.com/melovin_official

Інтимний зв'язок у Мела, який нещодавно отримав нагороду за камінг-аут, був вперше у віці 23 років, в 2020 році. Про це він розповів в четвертому випуску шоу "Танці з зірками-2021".

За словами артиста, він був закоханий і відчував це у відповідь.

З ким завгодно я не хотів, мені не подобаються вільні стосунки просто заради сексу. Я відчував любов, а це зовсім різні речі. Коли ти не комплексуешь і довіряєш партнеру, – сказав Меловін.

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Дивіться уривок з інтерв'ю Меловіна:

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На початку липня український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров) під час виступу на фестивалі Atlas Weekend в Києві вирішив підтримати представників ЛГБТ і прямо на сцені спочатку поцілував дівчину, потім хлопця, а після дістав прапор ЛГБТ.

Для мене не має значення, колір, віра або стать, адже любити треба людину, тіло, душу, – заявив MELOVIN.

MELOVIN називає себе бісексуалом – йому однаково подобаються як дівчата, так і хлопці. Аудиторія підтримує Костю і з величезною радістю сприйняла його камінг-аут на фестивалі.

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