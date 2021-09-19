Melovin отримав нагороду за свій камінг-аут. У Києві відбулася премія KyivPride Awards

Зізнання співака на фестивалі Atlas Weekend цього літа назвали подією року. Під час церемонії Мел заявив, що його батько про орієнтацію сина дізнався по телебаченню

Melovin отримав нагороду від KyivPride / Фото: instagram.com/kyivpride

За день до Маршу рівності представників ЛГБТ+ в Києві відбулася церемонія нагородження KyivPride Awards-2021. Номінацій було не багато, статуетки роздали "союзниці ЛГБТ+", квір блогеру року, активістці року і твору квір-мистецтва року.

StarLightMedia, кому належить канал, що вирізав поцілунок Меловіна на фестивалі Atlas Weekend, отримав нагороду в номінації "Медіа року", а сам співак тепер може називати свій камінг-аут подією року за версією KyivPride Awards-2021.

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Після того, як Melovin отримав статуетку, він зізнався, що його батько дізнався про орієнтацію сина по телебаченню. Ймовірно, сам Меловін не зміг повідомити татові таку новину.

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Пізніше в сторіс Melovin похвалився нагородою від KyivPride. Ось, як вона виглядає:

Фото: instagram.com/stories/melovin_official

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Раніше Melovin розповідав, що усвідомив свою орієнтацію в підлітковому віці. Це трапилося з ним в 13 років.

Я усвідомив свою орієнтацію в 13 років! У далекому вже за нинішніми мірками 2011 році. О так, я дуже добре пам'ятаю день, коли я зрозумів, що відчуваю щось інше, що раніше ніколи не відчував, – поділився співак.

У школі, коли заходила мова про ЛГБТ, Мел стикався з негативною реакцією і вже тоді він відстоював свою точку зору.

Дивіться інтерв'ю з MELOVIN для "Зіркового шляху":

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