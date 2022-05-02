"Мене записали до зрадників батьківщини": Софія Стужук нарешті визнала, що Росія бомбить Україну

Софія Стужук публічно висловилась про війну на батьківщині / Фото: Pinterest, instagram.com/sofia_stuzhuk/

Поки інші зірки українського шоубізу активно борються з рашистами на інформаційному фронті, Софія Стужук дуже обачно згадувала про напад Росії, хоч і не приховувала свого страху за життя дітей та близьких.

На 68-й день війни Стужук вирішила нарешті вийти на зв'язок у Instastories та публічно заявити, що Росія напала на Україну і російські солдати вбивають невинних людей та бомблять міста.

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Скріншот Instastories

Ні для кого не секрет, що в Україні вже понад два місяці триває війна. Росія напала на Україну. Обстрілюють і бомблять мирні міста, гинуть мирні жителі, – сказала блогерша, додавши, що зуйнували її рідне місто Харків та досі атакують Київ.

Зірка Instagram поділилась, що виїхала з дітьми до коханого в Ригу у перший день війни – 24 лютого. Вся дорога зайняла в неї близько чотирьох діб.

Скріншот Instastories

Стужук каже, що намагалась говорити про кровопролиття в Україні, але її Instagram заблокували на два місяці і лише днями розблокували. Як додала Софія, вона й досі перебуває в "жахливому психологічному стані" і їй важко було знову з'являтися в соцмережі та говорити про війну.

Блогерка знову сказала, що не підтримує жодних режимів. Вона пообіцяла відтепер висвітлювати події на батьківщині. А от усіх хейтерів Стужук послала слідом за російський військовим кораблем.

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Скріншот Instastories

Мене записали ледь не до зрадників батьківщини. Я люблю свою країну. Я не мовчала, поки була така можливість. Потім цю можливість закрили – заблокували сторінку. Я люблю свої країну. Я українка, мої діти українці, і я щиро хвилююся через те, що відбувається в моїй країні. І все одно буду висвітлювати, але без екстремізму, без цієї шаленої ненависті, просто показуючи, що війна дійсно є і допомагаючи настільки, наскільки я можу це робити, – додала Стужук.

Нагадаємо, у Мережі також критикують корінну одеситку Регіну Тодоренко, яка замовчує війну в Україні заради кар'єр в РФ. Однак ексколега телеведучої Світлана Тарабарова ніяк не наважиться звільнити свою злість на неї.