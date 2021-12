Мерайя Кері прийшла в McDonald's у вечірній сукні та поглузувала над персоналом: Я просто хотіла чізбургер

Мерайя Кері прийшла до McDonald's у вечірній сукні. / Фото: instagram.com/mariahcarey

Днями Мерайя Кері, пісню якої переспівала донька Юлії Началової, відвідала заклад McDonald’s, щоб ознайомитися з новорічнім меню "Мерайї", яке вона сама створила.

Артистці вдалось шокувати відвідувачів та персонал, адже вона для цього виходу обрала яскравий look, немов для червоної доріжки – вишукана довга сукня з розрізом, паєтками та підроби. І з аксесуарів співачка додала блискучу чорну маску.

Скріншот: instagram/mariahcarey

Виконавиця All I Want for Christmas Is You приїхала до закладу разом зі своїми 10-річними близнюками – сином Мароккан і донькою Монро, які допомогли зірковій матусі влаштувати легкі витівки з персоналом, перш ніж замовити фастфуд.

Ми несподівано вирушили до McDonald's, щоб побачити меню Mariah. То була класика!, – підписала відео Кері в Instagram.

Зазначимо, до Нового року Мерайя Кері створила власне меню, при замовленні якого, відвідувачі можуть безкоштовно отримати деякі страви та навіть аксесуари.

Як видно на ролику, спочатку донька артистки намагалася замовити футболку Мерайї Кері, шапку та БігМак біля прохідного вікна з весело агресивним, хрипким нью-йоркським акцентом. Можливо, це така реклама меню Кері?! Або й справді просто пранк

Ми просто тут, і діти хотіли піти в McDonald's. Мені просто потрібен чізбургер, – сказала артистка у закладі персоналу.

Співробітники закладу та відвідувачі були приємно вражені таким сюрпризом. Невідомо, чи отримала Кері їжу, але вона знайшла час для селфі з приголомшеними співробітниками та встигла привітати відвідувачів з новорічними святами.