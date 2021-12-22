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Девочка выросла. Дочь покойной Началовой надела каблуки и мини-платье на школьный утренник

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
22 декабря, 15:59
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15-летняя Вера Алдонина унаследовала от звездной мамы красоту, а также вокальный дар, который она все чаще демонстрирует перед публикой
Вера Алдонина исполнила свою любимую песню на школьном концерте.
Вера Алдонина исполнила свою любимую песню на школьном концерте. / Фото: veraldonina

Дочь покойной Юлии Началовой неоднократно радовала поклонников своими выступлениями на сцене. В этом году девочка принимала участие в шоу "Дуэты", где она исполняла хит мамы "Герой не моего романа".

Ну и конечно же, Вера – звезда в школе, где она учится. В Instagram талантливая девочка поделилась видео с выступления в актовом зале учебного заведения.

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Как мы видим, Вера Алдонина исполнила свою любимую песню на предновогоднем концерте в школе. Она спела популярную и довольно сложную песню Мэрайи Кэри – All I want for Christmas is you.

Отметим, дочь Юлии Началовой чувственно и хорошо исполнила хит, однако ее подвела техника, которая не идеально работала.

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Вчера на школьном предновогоднем концерте я спела свою любимую рождественскую песню M. Carey – All I want for Christmas is you. Под бой курантов загадаю, чтобы микрофоны больше никогда не свистели, – написала Алдонина.

Фото: скриншот instagram/veraldonina

На концерте Вера появилась в праздничном образе с завитыми волосами. Она предстала в изящном корсетном платье с пышной юбкой и туфельках-лодочках.

Фолловеры были очарованы как красотой, так и голосом Веры. Некоторые еще раз подчеркнули, что девочка – копия мамы:

  • Мурашки. Голос – Юлии Началовой.
  • Верочка, какая ты хорошая – вся в мамочку. Прекрасный голос.
  • Браво, шикарный голос, нежный, точный. Давно такого не слыхал.
Фото: скриншот instagram/veraldonina

Что известно о Началовой

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Как сообщил отец певицы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом. В то же время представитель артистки заявил, что Юлия умерла из-за сепсиса.

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Юлия Началова скончалась в 2019 году.
Юлия Началова скончалась в 2019 году. / Фото: Скриншот из YouTube

В 2006 году Началова родила дочь Веру от футболиста Евгения Алдонина. Сначала отношения пары были хорошими, но, когда ребенку исполнилось пять лет, супруги развелись.

Напомним, недавно Лариса Долина поделилась редким фото с Началовой и ее дочерью. Собственно, артистка является крестной мамой девочки.

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Анастасия Рогожинская
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