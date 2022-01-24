Мерилін Менсон публічно зґвалтував колишню дівчину під час зйомок кліпу

Мерілін Менсон і Еван Рейчел Вуд / Фото: Getty Images

Актриса Еван Рейчел Вуд, яка раніше заявила, що Менсон погрожував зґвалтувати її сина , розкрила нові давники відносин із рок-музикантом

Так, за словами актриси, Менсон публічно зґвалтував її під час зйомок кліпу. Про це дівчина розповіла у документальному фільмі "Повстання Фенікса", першу частину якого було презентовано 23 січня.

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Інцидент стався на зйомках відео до пісні Heart-Shaped Glasses. За сюжетом музикант і актриса мали зобразити інтимну сцену, в якій дівчина чіпає себе за геніталії, а потім займається сексом з Менсоном.

Вуд розповіла, що перед зйомками Менсон попросив її лише зімітувати статевий акт, але коли ввімкнулась камера, музикант почав домагатися її по-справжньому.

Ми обговорювали змодельовану сексуальну сцену, але як тільки увімкнулися камери, він почав проникати в мене по-справжньому. Я ніколи не погоджувалась на це. Це був повний хаос, – поділилася актриса.

Тоді, за словами Вуд, вся знімальна група була шокована тим, що відбувається, але ніхто не наважився втрутитися.

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Нагадаємо, що на той момент молодій актрисі було 20 років, а Мериліну Менсону – 39. Після пари була разом ще кілька років і навіть встигла побратися.

Раніше ми писали про те, що поліція розпочала розслідування у справі про сексуальні домагання та зґвалтування з боку Менсона. Під час обшуку у будинку музиканта знайшли кімнату зі скла, в якій він катував жертв .