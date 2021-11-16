Мерілін Менсон замикав жінок у кімнаті зі скла та психологічно знущався з них – ЗМІ

Рок-музиканта неодноразово звинучували у зґвалтуванні, психологічному знущанні та залякуванні. Ба більше, сам артист зізнавався, що у його домі є "кімната для тортур"

Мэрилин Мэнсон замыкал женщин и совершал над ними психологическое насилие. / Фото: Колаж: Сьогодні

Знайомі артиста підтвердили, що в будинку рок-зірки була камера для знущань під назвою "кімната поганих дівчаток", у якій він замикав жінок за дрібні провини. До речі, про подібну кімнату, тільки для зґвалтувань, раніше розповідала співачка Фібі Бріджерс, яка бувала в будинку Менсона у підлітковому віці.

Звуконепроникна скляна кімната розташована у кутку більшої спальні. Приміщення зробив попередній орендар, який використовував його як студію звукозапису. Втім, музикант переобладнав це для тортур, про це йдеться в розслідуванні Rolling Stone.

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Мерілін Менсон створив кімнату для тортур над жінками. / Фото: Instagram

До слова, жертви зірки розповіли, коли Мерілін починав злитися, то він зачиняв їх у кімнаті на декілька годин без їжі та води. Таким чином, чоловік "карав" їх за будь-які провини.

Ексдівчина, модель Ешлі Морган Смітлайн, яка звинуватила Менсона в насильстві, стверджувала, що він неодноразово змушував її перебувати під замком кілька годин. За її словами, артисту подобалося дивитись, як вона билась і вимагала випустити її.

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Модель Ешлі Морган Смітлайн розповіла про насильство Меріліна Менсона / Фото: скриншот

Навіть якби я кричала, мене б ніхто не почув. Я навчилася не боротися з цим, бо це давало йому те, чого він хотів. Я просто відключалася на цей час, ішла кудись думками, – пригадала Ешлі.

А модель Сара Макнейллі розповіла, що Мерілін замкнув її у "кімнаті для поганих дівчат", коли почув ім'я її колишнього бойфренда.

Ба більше, сам Менсон неодноразово розповідав своїм друзям про кімнату. А у 2012 році він згадував про це приміщення в інтерв'ю: "Якщо хтось погано поводиться, я можу замкнути його там. Воно (приміщення — Ред.) звуконепроникне".

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Рокер неодноразово розповідав своїм друзям про кімнату для тортур. / Фото: Instagram

Колишня помічниця музиканта Ешлі Волтерс, яка також подала до суду на Меріліна через насильство, розповіла, що артист завжди хвалився цим місцем. За її словами, багатьом знайомим він гордо розповідав, що тримав там "поганих дівчаток", але люди сприймали це за "особливий гумор" рокера.

Зірки та колишні подруги Менсона назвали його житло "чорним холодильником" та "шафою для м'яса".

Мерілін Менсон не коментує інформацію про його "кімнату для поганих дівчаток". / Фото: Instagram

Водночас адвокати музиканта заявили, що всі факти сфабриковані, а зірку "змішали з його сценічним образом". Сам Мерілін не коментував інформацію.

Звинувачення у зґвалтуванні

Раніше співака публічно звинуватили в сексуальному насильстві зірка "Гри Престолів" Есме Б'янко та акторка "Світу Дикого Заходу" Еван Рейчел Вуд. Сам Менсон зробив допис в Instagram про те, що відкидає звинувачення.

Водночас ексдружина Менсона Діта фон Тіз заявляла, що за сім років спільного життя з ним, вона жодного разу не зазнавала насильства з його боку.

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