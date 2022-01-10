Михайла Єфремова запропонували достроково звільнити з в'язниці: Життя його достатньо побило

Борис Щербаков запропонував звільнити Михайла Єфремова по УДЗ / Фото: instagram.com/efremovmfan, sherbakov_boris

З вересня 2020 року Михайло Єфремов, який спричинив смертельну аварію, сидить за ґратами – спочатку у московському СІЗО, а потім у колонії під Білгородом. Йому винесли вирок – сім років в'язниці.

Хоч актора визнали виним у ДТП, але йому неодноразово просили пом'якшити покарання, зокрема Костянтин Хабенський, Юрій Стоянов, Олег Меньшиков, Сергій Безруков. Ті нарікали мовляв, артистів рівня Єфремова лишилося небагато і глядачі страждають.

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Тепер же на підтримку актора висловився народний артист Росії Борис Щербаков, який колись товаришував з батьком Михайла Єфремова – Олегом. Так, артист зізнався, що знаменита акторська династія для нього має особливе значення, адже колись Єфремов-старший прийняв тоді ще невідомо Щербакова в театр "Сучасник", де той прослужив понад 30 років.

Скріншот YouTube

Свого часу була повна безкарність – прізвище працювало... Здавалося, що так завжди і буде. Але на мій погляд, Мишко вже досить покараний. Він щось зрозумів у цьому житті. І я вважаю, що вже час його випускати по УДВ (умовно-дострокове звільнення, – Ред.). Життя його достатньо побило, – прокоментував Щербаков у ефірі програми "Долі людини".

Нагадаємо, під час смертельної ДТП Єфремов був п'яним. За словами Щербакова, батько Михайла Олеговича теж полюбляв випити, але не дозволяв собі сідати за кермо і взагалі працювати в такому стані.

Олег Миколайович теж випивав. Усі ми не без гріха. Але спектаклі він ніколи не зривав, за кермо п'яним ніколи не сідав. Якби Олег Миколайович був би живий, я думаю, у нього просто стався інфаркт після цього ДТП. Він дуже переживав за кожен вчинок сина. І те, що сталося зараз, він просто не пережив би, – вважає 75-річний артист.

Михайло Єфремов / Фото: YouTube

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Сам Михайло Єфремов давно покаявся у скоєному. Про це він неодноразово заявляв під час судових слухань.

Я отримав те, що отримав. Є вчинки, які неможливо виправдати. Напевно, це послано мені за те моє розкішне життя. Тут, у колонії, до мене прийшло усвідомлення вчиненого. Думаю про це постійно, щоночі я бачу ту страшну аварію. Цей гріх мені замолювати все життя, – говорив артист раніше.

Що сталося з Михайлом Єфремовим

8 червня 2020 року артист став учасником ДТП, в якому загинув кур'єр Сергій Захаров. Так, Jeep Grand Cherokee Єфремова перетнув подвійну суцільну, виїхав на зустрічну смугу і влетів у фургон чоловіка. Той пізніше помер у лікарні.

8 вересня 2020 року відбулося судове засідання, на якому Пресненський суд Москви визнав Єфремова винним у ДТП.

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Раніше, захисник Михайла Єфремова – Петро Харахорін – розповів, що актор влітку минулого року ледь не помер у в'язниці.