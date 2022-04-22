Міккі Рурк закликав Німеччину допомогти Україні зброєю: Війна має закінчитися якнайшвидше

Міккі Рурк висловився за підтримку України / Фото: Getty Images

Нещодавно Міккі Рурк у себе в Instagram просив керівництво США та країни НАТО дати необхідну зброю . Наразі актор закликав Німеччину не затягувати з передачею важкого озброєння Україні.

Усю Україну знищують, ріжуть та вбивають. Сполучені Штати та наші союзники посилають цим хоробрим українським людям та їхнім солдатам все обладнання та всю артилерію так швидко, як тільки можуть.

Україна зазначив, Україна ніколи не здаться.

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Вони боротимуться до останньої людини, тому я звертаюся з наполегливим проханням одного з наших найближчих союзників — Німеччини. Нам дуже потрібно, щоб ви втрутилися та прискорили постачання та дали всю артилерію, яка потрібна українським бійцям, щоб вижити. Немає пощади ні старим, ні дітям. Ця безбожна війна має закінчитися якнайшвидше. Давайте, Німеччина, ваша допомога потрібна зараз, а не завтра, – написав Міккі Рурк. Instagram, опублікувавши прапор України.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, раніше Міккі Рурк розповів, що заповів усе своє майно помічнику з України.