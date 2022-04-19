Міккі Рурк заповів усе своє майно помічнику з України

Міккі Рурк розповів про свого помічника з України / Фото: Инстаграм

Нещодавно Міккі Рурк підтримав Україну і закликав керівництво США країни НАТО діяти більш рішуче. Актор про війну знає з перших вуст – близькі його помічника Діми перебувають в Україні.

Міккі Рурк зізнається, за вісім років Діма став для нього одним із найближчих людей.

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Це найважливіша людина для мене у світі! Я навіть свою домашню адресу запам'ятати не можу. Без Діми взагалі пропаду, – розповів Міккі в інтерв'ю Ксенії Собчак

Міккі Рурк зі своїм помічником Дімою

Все своє майно актор вирішив залишити помічнику.

Я все Діма залишив, взагалі все! Ми з ним говорили про те, що мене покладуть у труну з песиками. Коли помре Діма, тримати собачок буде він. Не боюся смерті, боюся самого процесу. Вірю в те, що зможу побачити свого брата (на тому світі — ред. ), обійняти його,

Зазначимо, згідно з даними Celebrity Net Worth , статки Міккі Рурка оцінюють у 10 мільйонів доларів Також у актора є апартаменти на Манхеттені.

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Раніше ми розповідали, Міккі Рурк хоче, щоб його поховали в Україні . 67-річний лауреат премій "Золотий глобус" та BAFTA, номінант на премію "Оскар" відправив свою праву руку – Дмитра Корнійчука до села на Хмельниччині, щоб той зарезервував для знаменитості місце на цвинтарі.