"Мир – це відповідь": акторка Шерон Стоун запалила свічку на честь українців

Зірка "Основного інстинкту" підтримала українців / Фото: Getty Images

З першого дня війни цивілізований світ об'єднався довкола України. Західні зірки інформаційно та фінансово допомагають Україні в боротьбі проти російських окупантів. Зірка фільму "Основний інстинкт" – одна з них. І вона знову продемонструвала солідарність із українцями.

На своїй сторінці у інстаграм Шерон Стоун опублікувала відео: вона запалила свічку у кольорах нашого прапора на підтримку народу України.

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Ми запалюємо цю свічку на честь українців та присвячуємо її президентові Зеленському та народу України, бо хочемо, щоб ви знали: "Вас так люблять". Ми шкодуємо за ваші втрати, і ми з вами в наших серцях.

А публікацію супроводжувала меседжем: "Світ – це відповідь".

Ми дякуємо Шерон Стоун за підтримку в такий непростий момент.

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Також зараз обговорюють непросте відео Святослава Вакарчука із Бородянки.

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