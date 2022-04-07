"Мир – це відповідь": акторка Шерон Стоун запалила свічку на честь українців

Зірка "Основного інстинкту" підтримала українців / Фото: Getty Images
З першого дня війни цивілізований світ об'єднався довкола України. Західні зірки інформаційно та фінансово допомагають Україні в боротьбі проти російських окупантів. Зірка фільму "Основний інстинкт" – одна з них. І вона знову продемонструвала солідарність із українцями.
На своїй сторінці у інстаграм Шерон Стоун опублікувала відео: вона запалила свічку у кольорах нашого прапора на підтримку народу України.
Ми запалюємо цю свічку на честь українців та присвячуємо її президентові Зеленському та народу України, бо хочемо, щоб ви знали: "Вас так люблять". Ми шкодуємо за ваші втрати, і ми з вами в наших серцях.
А публікацію супроводжувала меседжем: "Світ – це відповідь".
Ми дякуємо Шерон Стоун за підтримку в такий непростий момент.
Також зараз обговорюють непросте відео Святослава Вакарчука із Бородянки.
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