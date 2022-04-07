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Святослав Вакарчук показав наслідки російських звірств у Бородянці

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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7 квітня, 12:21
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Знаменитий музикант приїхав до Бородянки, яка також дуже постраждала від військових дій
Музикант опублікував непросте відео
Музикант опублікував непросте відео / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Знаменитий український музикант Святослав Вакарчук зараз їздить Україною: він підтримує концертами людей, а також показує всі жахи, які принесла в Україну війна Росії. Нещодавно він показував обстріляну Одесу, готель на Півдні, де колись зупинявся, був у Харкові А тепер він показав жахи зруйнованої Бородянки на Київщині.

На своїй сторінці в інстаграм Святослав Вакарчук показав руїни міста, а також поспілкувався з місцевими жителями та подякував рятувальникам, які зараз розбирають завали.

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Позаду мене – зруйновані російськими жахливими авіаударами будинки селища Бородянка. Зараз здається, що життя тут зупинилося та закінчилося. Там у завалах залишаються досі люди, яких ще не змогли витягти. Неможливо описати це відчуття. Здавалося б, що тут сам диявол прийшов зробити свою страшну справу. Але навіть зараз тут починає повертатися життя,

– каже артист.

Після побаченого на очі навертаються сльози. Але немає сумнівів, що незабаром вся російська погань, яка прийшла в нашу країну з війною, покарає. Ми віримо у ЗСУ та нашу швидку перемогу.

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Також зараз обговорюють: Настя Каменських не стримала сліз, говорячи про війну в Україні .

Нагадаємо, що вся оперативна інформація є у нашому Telegram -каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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