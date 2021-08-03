Містер Біг повертається: Кріса Нота підловили на зйомках серіалу "Секс у великому місті" (фото)

У Мережі з'явилися перші знімки головного героя і кохання всього життя Керрі Бредшоу, з яким вони з'ясовували стосунки прямо посеред вулиці Нью-Йорка

Джона Престона підловили на зйомках серіалу «Секс у великому місті» / Фото: Getty Images

Питання чи повернеться Містер Біг в новому серіалі "Секс у великому місті" можна вважати закритим. А ось питання про те, що відбувається у них з екранної "дружиною" Керрі Бредшоу – ні.

Згідно з інформацією, злитою в Мережу, за сюжетом нового серіалу Керрі і чоловік її мрії розлучаться. Після стількох спроб в попередньому серіалі і фільмах бути разом і одружитися – це досить несподіваний поворот.

Але, судячи по свіжих фото, де екранне подружжя емоційно лається посеред вулиці з паперами в руках – у них точно є якісь невирішені проблеми.

Акторів помітили на вулиці в Нью-Йорку під час зйомок онієї зі сцен. Для неї Сару Джесіку Паркер одягли в елегантний наряд: чорний лонгслів Capezio, кремову спідницю-максі в великий чорний горох від Carolina Herrera, туфлі-човники Duchessa Gardini і капелюх з птахом.

Цікаво, що такий головний убір був у Керрі, коли у них намічалось велике весілля, яке так і не відбулося.

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Актор був традиційно одягнений в костюм графітового кольору і чорні туфлі.

Тепер шанувальники будуть з ще більшим нетерпінням чекати прем'єри серіалу, щоб дізнатися, що ж так емоційно з'ясовували актори посеред вулиці Нью-Йорка.

Культовий серіал "Секс у великому місті" повертається – дивіться відео:

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