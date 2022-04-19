"Багато недоброзичливців": Слава Камінська заступилася за колишнього чоловіка, який нібито втік з України

Слава Камінська заступилася за колишнього чоловіка Едгара / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли з'явилися чутки про те, що колишній чоловік Слави Камінської нібито виїхав з України, співачка не стала мовчати. Вона розповіла команді програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна", хто міг поширити подібні чутки.

Слава Камінська разом із дітьми та мамою зараз перебуває за межами України. Та коли з'явилися новини про те, що її колишній чоловік Едгар Камінський також залишив країну, артистка спростувала інформацію.

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Кому війна, а кому рідна мати. Хтось так вирішив позбутися конкурентів, – сказала Слава Камінська в інтерв'ю для каналу "Україна". – Наскільки мені відомо, як у шоу-бізнесі, так і в медицині дуже багато недоброзичливців. Едгар – не єдиний лікар, котрий зіткнувся з такою проблемою.

Виконавиця, однак, не уточнила, де саме знаходиться Едгар, але додала, що він точно залишився в Україні.

Слава Камінська стверджує, що її чоловік перебуває в Україні / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Сама ж Камінська обживається на новому місці та не втрачає почуття гумору. Її колаж, на якому з'явився Олексій Арестович, викликав інтерес та посмішку як у шанувальників, так і у рідних: "Свекруха дуже сміялася і сказала: "Славко, дякую! Ти піднімаєш нам настрій".

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Сестрі Едгара теж сподобався колаж, а колишній чоловік, побачивши радника голови ОП замість себе на знімках співачки, промовчав.

Я думаю, що він також не проти, – з усмішкою відповіла Слава Камінська в інтерв'ю для каналу "Україна". – На цих фото щаслива родина, щасливі діти.

Нагадаємо, раніше екссолістки дуету "НЕАНГЕЛИ" повідомили про своє примирення і зараз підтримують одне одного.

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