Анна Сєдокова, яка мовчала про війну, поїхала з Росії в США

Анна Сєдокова зараз перебуває у Флориді / Фото: скриншот

Російські артисти масово виїжджають з Росії. Основною причиною всі називають заплановану відпустку. Список артистів, які виїхали з країни-агресора, поповнила Анна Сєдокова. Вона перебуває у Флориді. Про це вона розповіла у себе в Telegram-каналі.

Артистка вважає за краще не говорити про війну в Україні. Сєдокова в InstaStories згадує, як вони з мамою ходили до церкви. Про те, що це було у Києві, жодного слова.

Реклама

Скріншот: Instagram

А у себе в Telegram-каналі співачка висловлює свою думку про премію "Оскар"-2022 та вчинок Вілла Сміта на церемонії.

Скріншот: Telegram

Раніше Катя Осадча зверталася до Анни Сєдокової і попросила виконавицю не забувати, що вона українка, і не вдавати, що в її рідній країні зараз нічого не відбувається.

Нагадаємо, що екссолістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова народилася та виросла у місті Києві. Свою кар'єру Сєдокова розпочала на українському телебаченні як ведуча ранкового шоу "Підйом".

Реклама

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі.Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!